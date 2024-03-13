أقل من 4 ساعات تفصلنا عن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء 13-3-2024، إذ بدأ العد التنازلي على انطلاق إفطار ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حيث تستعد آلاف السيدات لإعداد وجبات الإفطار لأسرهن.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء 13-3-2024، فضلًا عن موعد الإفطار اليوم، بالإضافة إلى موعد صلاة التراويح، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء 13-3-2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية رمضان 1445، موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء الموافق ثالث أيام شهر الصيام، إذ من المقرر أن يرفع الأذان اليوم، متأخرًا عن الأمس بنحو دقيقة واحدة فقط، بحسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف الأربعاء 13-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف الأربعاء 13-3- 2024 الموافق ثالث أيام شهر الصيام، بحسب إمساكية رمضان 2024، في تمام الساعة 6:03 مساءً اليوم، بينما تبدأ صلاة العشاء في تمام الساعة 7:20 مساءً، ويعقبها مباشرة صلاة التراويح اليوم.

موعد صلاة المغرب في بني سويف اليوم

ويحدد موعد صلاة المغرب في بني سويف اليوم، بغروب قرص الشمس كاملًا، وظهور الشفق الأحمر ناحية الغرب، وهو وقت معلوم حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الأحدايث بحسب ما أعلنت الإفتاء في بيان سابق لها.

موعد الافطار اليوم في بني سويف اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويأتي موعد الافطار في بني سويف اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:03 بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب.

ويبدأ موعد الإمساك من الساعة 4:21 فجرًا استعدادا لرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:41.