يعيش سكان محافظة البحر الأحمر أجواء رمضانية في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، ويبحث الصائمون عن معرفة موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 12-3-2024 لأداء الصلاة في وقتها حرصا على الطاعات وقراءة القرآن والتقرب إلى المولى عز وجل.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 12-3-2024

وتقدم «الوطن» للمواطنين خدمة معرفة موعد أذان المغرب في َمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء 12-3-2024، ويحين موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:52 صباحًا، حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان بالبحر الأحمر

ويؤدي سكان محافظة البحر الأحمر الصلاة في عدد من مساجد المحافظة طوال أيام شهر رمضان الكريم، وتبلغ عدد ساعات الصيام في ثالث أيام شهر رمضان بالبحر الأحمر 13 ساعة و41 دقيقة حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية.