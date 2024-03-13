ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 3.. أول ورطة لـ أكرم حسني بسبب عمله كأب للإيجار

مسلسل بابا جه من بطولة الممثل الكوميدي أكرم حسني، الذي يقوم بدور «هشام»، رجل في الأربعينيات كان يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق ثم جاءت أزمة كورونا لتعطله عن العمل وتسببت في استغناء الفندق عنه.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 3.. أكرم حسني في ورطة

الحلقة 3 من مسلسل بابا جه، بدأت بمفاجأة صادمة لـ أكرم حسني، الذي يؤدي أول مهمة له في عمله كأب للإيجار، حيث وصل إلى إحدى المدارس لإنقاذ شاب من مشكلة تعرض لها، وقابله ضابط مباحث، وفوجئ هشام بأن المشكلة التي تعرض لها أكبر من تورطه مع أحد المدرسين.

مسلسل بابا جه الحلقة 3

وتوالت الأحداث في الحلقة 3 من مسلسل بابا جه، في محاولات هشام، أكرم حسني، الخروج من الورطة التي وقع فيها مع الشاب «عمر»، الذي طلب منه تمثيل دور والده، ولكن بعد ذلك وافق «هشام» على مخطط ضابط المباحث في الأحداث لمحاولة الخروج من الورطة.

وجهز هشام كل الأجهزة الإلكترونية لظابط المباحث الذي سمى نفسه «آدم» ومثل دور صديق «هشام»، ليتمكن من دخول بيت عمر ويتفحص الأجهزة، ثم نجحت خطة هشام والظابط لدخول المنزل وتفحص الأجهزة.

ختام الحلقة 3 من مسلسل بابا جه.. هشام يكذب على ولاء

وعلى نفس الوتيرة، كان يكذب هشام على زوجته ويخبرها أنه عند أم «ياسر» أوتاكا، واتصل بياسر ليخبره أن يمنعها من الصعود إلى منزلها لأنه في منزل عمر مع ضابط المباحث.

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه، يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا الساعة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.