مكان يجمع بين مسلسلي بابا جه وجعفر العمدة.. «الجمهور لاحظ التشابه»

أعاد مسلسل بابا جه، الذي يعرض في سباق رمضان 2024، من بطولة الفنان أكرم حسني، إلى الأذهان مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في الموسم الرمضاني الماضي، حيث يسير مسلسل بابا جه على خطاه هذا العام، بعد الصدى الواسع الذي حققه بعد عرض حلقتين منه مع بداية شهر رمضان الكريم.

لا تغيب عن الأذهان مشاهد مسلسل جعفر العمدة، حتى إن المتابعين يحفظون شكل المنازل التي ظهرت خلال المسلسل الذي تم عرضه في 2023، وهو الأمر الذي أعاده مسلسل بابا جه من خلال بعض المشاهد، فما القصة؟.

مكان يربط بين جعفر العمدة وبابا جه.. ما القصة؟

ظهرت «الفيلا» التي جرى تصوير بعض مشاهد مسلسل جعفر العمدة بها، في مسلسل بابا جه خلال أول حلقتين، لتستعيد جماهير الدراما الرمضانية ذكريات المسلسل الذي حقق نجاحا واسعا خلال شهر رمضان الماضي.

ومع بداية رمضان 2024، كان اسم مسلسل جعفر العمدة متداولا بشكل كبير، وأعلن الكثيرون افتقادهم للعمل الذي حقق نجاحا واسعا خلال الموسم الرمضاني الماضي، خاصةً بعد تصريحات محمد سامي، مخرج العمل الأخيرة، والتي أكد خلالها خلال تصريحات تليفزيونية أنه كتب 17 حلقة من مسلسل جعفر العمدة 2، قبل أن يتراجع بسبب عدم رضاؤه عنه.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على DMC

ويُعرض مسلسل بابا جه عبر شاشة DMC في تماما الساعة 7:34 يوميا، بينما تُعرض إعادة الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً، كما يعرض المسلسل عبر منصة Watch it.

مسلسل بابا جه الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي، من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وفريال يوسف من إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.