ما طريقة التعامل مع الزوج عديم المسؤولية مثل أكرم حسني في «بابا جه»؟

الحياة الزوجية تقوم على المشاركة وتقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة، لكن بعض الرجال بحكم ظروف عملهم أو أفكارهم الخاطئة عن دور الزوجة، يميلون نحو الاعتماد على زوجاتهم في كل شؤون الحياة، فلا تجد لهم أي دور في البيت سوى الأمر والنهي، وهو ما تعبر عنه شخصية الفنان أكرم حسني في مسلسل «بابا جه»، وفيما يلي نصائح للمرأة كي تتعامل مع زوجها عديم المسؤولية.

نصائح للتعامل مع الزوج عديم المسؤولية

الفنان أكرم حسني يقدم شخصية «هشام» الزوج المتواكل على زوجته «ولاء» التي تقوم بها الفنانة نسرين أمين ضمن أحداث مسلسل «بابا جه»، ووفقاً لحديث الدكتورة إيمان الريس خبيرة العلاقات الأسرية لـ«الوطن»، فالزوج عديم المسؤولية يميل إلى الدفاع عن نفسه وتبرير موقفه السلبي بانشغاله عن المنزل، والقيام بأمور تفوق مقدرة زوجته على إدراكها حسب زعمه غير أنه في الواقع قد لا يقوم بشيء أكثر مما تقوم به المرأة، خاصةً إذا كانت توفق بين العمل وتدبير شؤون المنزل وتربية الأبناء وهنا يجدر بالزوجة أن تفهم طرق وأساليب التعامل مع هذا النوع من الأزواج لتغييره والتعايش معه:

1. من الأمور التي تزيد المشكلة سوءًا بمرور الوقت هو كبت الغضب الناتج عن الشعور بالخذلان من شريك الحياة الذي لا يساعد في تربية الأبناء أو حتى إصلاح ما يتلف من أثاث ومتاع البيت، لذلك من الأفضل البدء بالحوار مع الزوج ومناقشة المشكلة بهدوء دون الإسراف في عتابه كي لا يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية.

2. عدم استسهال الاعتماد على النفس بعيداً عن الزوج، كي لا يميل العقل اللاواعي إلى تهميش دوره في الأسرة، والتسليم بحقيقة مفادها أن بإمكان الزوجة الاستقلال بحياتها بعيداً عنه.

3. دعم فلسلفة التواصل بين الزوجين لضمان نجاح العلاقة، ويكون من المفيد التحدث برفق مع الزوج عن متطلبات المنزل وتوضيح أن الزوجة لا تستطيع القيام بها بمفردها مع محاولة الوصول إلى حل مناسب للطرفين.

4. تحري الحزم مع تجنب الإهانة، فالرجل عادةً ما يكون غيوراً على كرامته ولا يسمح لأحد بأن يصفه بـ«عديم الفائدة»، لذلك تنصح «الريس» بتوخي الحذر عند التعامل بحزم مع الرجل في هذه الحالة بما يضمن حق الزوجة ولا يجرح كرامة الزوج.

5. رفض تحمل مسؤوليته بشكل تدريجي كي يعتاد على الاعتماد على نفسه والعدول عن موقفه السلبي وبالتالي فالزوجة عندما لا تسمح لزوجها المعتمد عليها كلياً بتحميلها كافة أعباء المنزل والأبناء، يبدأ في تعديل سلوكه وتغيير موقفه.

6. تجنب مقارنة الزوج بالآخرين، لأن هذا يجرح كرامته ويشعره بالنقص وبالتالي سيبقى على موقفه المتخلي تماماً عن المسئولية

7. ضرورة التحلي بالصبر لأن عملية الإصلاح وتعديل السلوك تحتاج إلى وقت طويل ولا تحدث في يوم وليلة، وفي بعض الأحيان تستدعي اللجوء إلى طبيب نفسي.

مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه من المسلسلات الكوميدية القصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، ومن المتوقع أن تتضمن أحداث المسلسل العديد من المفاجآت خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقتان الأولى والثانية من المسلسل، ويمكن مشاهدته عبر قناة DMC في الساعة 7:35 مساء، فيما يعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحاً والثانية إلا ربع مساءً، كما تعرض الحلقات على منصة Watch it.