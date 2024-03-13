مسلسل بابا جه الحلقة 3.. رد فعل غير متوقع من ابنة أكرم حسني

حقق مسسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني نجاحا جماهيريا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته، ليتصدر بذلك تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم عرض مسلسل بابا جه الحلقة 3 عبر قناة DMC وعبر منصة Watch it.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 3

وعن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 3، يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا الساعة 7:35 مساء، فيما يُعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساء، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.

مسلسل بابا جه، بطولة الفنان أكرم حسني، ويشاركه الفنانة نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، والفنانة التونسية فريال يوسف، وإخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

مسلسل بابا جه من المسلسلات الكوميدية القصيرة والساخرة، ويتكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن تتضمن أحداث المسلسل العديد من المفاجآت خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الأولى والثانية من المسلسل.

الحلقة 3 من مسلسل بابا جه

وقبل عرض الحلقة 3 من مسلسل بابا جه، فقد شهدت الحلقة 2 أحداثًا مثيرة، ففي الحلقة 2 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني يظهر رد فعل على ما سمعه من ابنته في الحلقة الأولى، والتي فاجأته في الحفل المدرسي أنّها لا تريد والدها.

وقد كان ذلك المشهد أمام كل أولياء الأمور وسبب له صدمة كبيرة له، وشجعه بعد ذلك على قبول عرض والدة «نهى» بأن يلعب دور والد «زياد» بمقابل مادي.