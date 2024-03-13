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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 3 بطولة أكرم حسني

كتب:

منتصر سليمان
03:03 م | الأربعاء 13 مارس 2024
مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه

بعد النجاح والمتابعة الجماهيرية لمسلسل بابا جه منذ عرض أولى حلقاته، يبحث الكثيرون عن موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 3 بطولة أكرم حسني.

موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC

أما عن موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 3، تقوم قناة dmc بعرض مسسل بابا جه يوميًا الساعة 7:35 مساء، وإعادة مسلسل بابا جه على قناة DMC تكون فى التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، ويتم عرض حلقات مسلسل بابا جه منصة Watch it.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم، وهم الفنانة نسرين أمين ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وفريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

أحداث مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد كوميديا الموقف والتي تعالج الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبناءهم، والمسلسل من نوعية دراما الـ 15 حلقة لتنتهي الأحداث بانتصاف شهر رمضان المبارك.

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بقلم منتصر سليمان