مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. كرامات كريم عبد العزيز ينكشف سرها

لقطة صغيرة في آخر مسلسل الحشاشين الحلقة 3، كشفت سر كرامات حسن الصباح (كريم عبد العزيز) التي أظهرها على السفينة التي كان على متنها متجها إلى المغرب، فحين ضربت البحر عاصفة قوية ودخل جميع الركاب في حالة من الفزع وكانت السفينة على وشك الغرق، وقف حسن الصباح علة مقدمة السفينة متمتما ببعض الكلمات لتهدأ العاصفة بعدها، ويقول للركاب إنها بركة الإمام نزار، ليؤمن به ويتبعه الجميع.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. سر حسن الصباح

وكشفت اللقطة الأخيرة في مسلسل الحشاشين الحلقة 3، أن حسن الصباح كان يقرأ في صفحة بعنوان مواقيت الرياح وحساب سرعتها، وبالتالي كان على علم بأن العاصفة سوف تهدأ بعد وقت قليل، واستغل هذا الأمر في جمع عدد من الأتباع المؤمنين بالرجل صاحب الكرمات، وهو ما سيساعده في إطلاق دعوته الجديدة التي عرفت بالدعوة النزارية، قبل أن يطلب من قائد السفينة أن يتجه بها إلى عكا، بدلا من وجهتها الأصلية المغرب.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. خطورة حسن الصباح

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، عديد من الأحداث المهمة التي بدأت بمقتل الأمير نزار ولي عهد الدولة الفاطمية بعد وفاة والده الخليفة المستنصر بالله، وهو الأمر الذي تم بتخطيط من الوزير بدر الدين الجمالي، من أجل تثبيت نجل الخليفة الأصغر وزوج ابنته المستعلي بالله.

ويجد حسن الصباح أن موت نزار هو فرصة ذهبية يستطيع استغلالها من أجل جمع أتباع، عبر إعادة قصة مظلمومية الإمام الحسين من خلال ما حدث مع الإمير نزار، لكن بدر الدين الجمالي يدرك خطورة الصباح، ويطلب خروجه من مصر إلى المغرب.