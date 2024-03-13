مسلسل بابا جه الحلقة 3.. أكرم حسني في مشكلة مع عمر

مفاجآت كبيرة شهدها مسلسل بابا جه الحلقة 3، بعد أن أصبح هشام في ورطة نظرًا لأنه عاطل، ولم يجد عملا فبدأ يعمل أبًا للإيجار لكل من يريد الحصول على حنان الأب، وتورط في مشكلة مع أم زياد، وتتوالى المشاكل التي وقع فيها بسبب هذه المهنة.

مسلسل بابا جه الحلقة 3

بدأت الحلقة بمفاجأة صادمة لـ «هشام»، أكرم حسني، الذي يؤدي أول مهمة له في عمله كأب للإيجار حيث وصل إلى إحدى المدارس لإنقاذ شاب من مشكلة تعرض لها، والتقى ضابط مباحث، وفوجئ هشام أن المشكلة التي تعرض ليس مشكلة مع أحد المدرسين، ولكن في اختراق أحد المواقع الشرائية على الإنترنت.

مسلسل بابا جه الحلقة 3

مسلسل بابا جه يعد أحد المسلسلات الكوميدية، ويتكون من 15 حلقة، ومن الممكن تتضمن أحداث المسلسل العديد من المفاجآت خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الثالثة من المسلسل.

عرض مسلسل بابا جه

يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا الساعة الثامنة إلا ربع، فيما يُعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساء، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.