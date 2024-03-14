تعتبر مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 4، من الأمور المهمة للجمهور، وذلك بعد الأحداث المشوقة التي تعلق بها على مدار الحلقات الماضية، بعد ما قدمت صورة مقربة عن حياة حسن الصباح والذي يعتبر من أخطر الشخصيات في التاريخ، ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة الجديدة العديد من الأسرار حول رحلة الصباح إلى عكا.

وكشفت شبكة قنوات DMC عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 4، عبر حساباتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجاء ذلك قبل ساعات من موعد عرض الحلقة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 4

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 4، في تمام الساعة الـ 9:15 من مساء الغد على قناة DMC، وبعدها بساعتين على قناة DMC دراما أي في تمام الساعة الـ 11 مساء، ويعاد المسلسل على القناة الأولى في الـ 1:45 صباحا والـ 4:15 مساء، بينما يعاد على دراما في الـ، 6:30 صباحا بالإضافة إلى إعادة ثانية في الـ 1:30 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. فصل جديد في رحلة حسن الصباح

وينتظر الجمهور مواعيد عرض الحلقة الجديدة، والتي تبدأ فصل جديد في رحلة حسن الصباح في تكوين الطائفة الفدائية والتي ضمت مجموعة كبيرة من الرجال الذين لا يهابون الموت ويستخدمهم في خدمة أغراضه السياسية تحت ستار الدين.