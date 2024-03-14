مسلسل بابا جه، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل بابا جه منذ بداية عرضه على شاشة قناة DMC، يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 4 بطولة أكرم حسني.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 4

أما عن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 4 على قناة DMC اليوم، تُعرض الحلقة من مسلسل بابا جه على شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، في نفس وقت عرضه على منصة watch it.

مسلسل بابا جه

ويُقدّم مسلسل بابا جه ببطولة أكرم حسني، ومعه باقة من ألمع النجوم منهم الفنانة نسرين أمين ومحمود البزاوي وفريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

أحداث مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد كوميديا الموقف والتي تعالج الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم، والمسلسل من الدراما التي سيتم عرضها على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان.