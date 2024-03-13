كشفت وزارة الحج والعمرة، عن إتاحة حجز باقات الحج الخارج عبر منصة نسك بداية من اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024، وذلك وفقا للتوقيتات المحدثة من الوزارة، وتم إنهاء كل الإجراءات التي يتطلبها التسجيل من خلال موقع الوزارة، وتطبيق (نسك) الإلكتروني؛ لضمان سرعة التسجيل وسهولة إنهاء الخطوات المتعلقة باختيار الباقات، وسداد المبالغ المطلوبة في المحفظة.

حجز باقات حجاج الخارج عبر منصة نسك

وأعلنت سابقا وزارة الحج والعمرة، حجز باقات حجاج الخارج عبر منصة نسك وكذلك المواطنين من الدخل حيث تم بداية تسجيل طلبات الحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م وذلك عبر موقع الوزارة أو تطبيق «نُسك».

حجز باقات حجاج الخارج عبر منصة نسك وطرق السداد

وبينت الوزارة، طريقة حجز باقات حجاج الخارج عبر منصة نسك وطرق السداد حيث سيتم دفع الدفعة الأولى من خلال سداد 20% خلال 72 من تاريخ الحجر، ودفعة ثانية ستكون بنسبة 40% وسيتم السداد قبل 20/9/1445، ثم دفعة ثالثة 40% يتم سدادها قبل 20/10/1445، وتصدر لكل دفعة فاتورة مستقلة.

حجز باقات حجاج الخارج عبر منصة نسك وطرق السداد

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن حجز باقات حجاج الخارج عبر منصة نسك وسداد قيمتها سيكون إلكترونيا فقط، وبعد تاريخ 1/9/1445 لن يسمح باختيار ميزة الدفع الجزئي، لافتةً، ويجب على المتقدم طباعته عبر منصة «أبشر»، ومنصة نسك هي منظومة متكاملة الخدمات تأتي تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تعاونا مع وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة.