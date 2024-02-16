وزارة الحج والعمرة تعلن وظائف موسم العمرة 1445.. بينها مهندسون

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن فرص عمل موسمية وهي وظائف موسم العمرة 1445، إذ يتوفر عدد من الوظائف للعمل في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.

وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن وظائف موسم العمرة 1445

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر موقعها الرسمي، أن وظائف موسم العمرة 1445 تشمل تخصصات متنوعة، أبرزها: خدمة عملاء، أخصائي بحث قضايا، محرر صحفي، محلل بيانات، أخصائي تعاون دولي، ميكانيكي سيارات، سائق، مهندس معماري، مهندس مدني ومأمور سنترال.

ويحدد موقع وزارة الحج والعمرة المؤهل العلمي المطلوب واللغات ونوع الوظيفة إن كانت تعاقدية أم لا بجانب حاجة الوظيفة لرخصة قيادة أم لا، كما يشمل الوصف الوظيفي لكل وظيفة، فضلا عن متطلبات الوظيفة والمهارات المطلوبة التي يجب توافرها في المتقدم.

رابط التقديم على وظائف موسم العمرة 1445 بموقع وزارة الحج والعمرة

ويمكن التقديم لطلب الوظيفة من خلال الرابط إلكتروني التالي: هنا

أوضح الموقع الرسمي لوزراة الحج والعمرة السعودية، أن الموعد المحدد لاستقبال طلبات وظائف موسم العمرة 1445 سيكون خلال الفترة من 4/ 8/ 1445 هـ الموافق ميلاديا 14 فبراير للعام الحالي 2023، حتى 7/ 8/ 1445هـ أي 17 فبراير للعام الجاري 2024.

270 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

وكان عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سعيد باحشوان، قال في تصريحات سابقة، إن أعداد المعتمرين تتزايد في أشهر رجب وشعبان ورمضان، إذ أننا خلال هذه الفترة نعيش أعلى مواسم العمرة خلال العام، وتشهد السعودية تزايدا في أعداد المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم، في إشارة إلى أن عدد شركات ومؤسسات العمرة يبلغ 270 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.