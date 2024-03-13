دعاء مستحب بعد الإفطار.. اللهم لا تردنا خائبين

شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، فهو من خير شهور العام، وفيه يجتهد العباد في العبادة والطاعة والتقرب من الله سبحانه وتعالى. كما يحرصون على الإكثار من الدعاء لا سيما دعاء بعد الإفطار، وهناك أكثر من صيغة يمكن الاستعانة بها ضمن هذا الدعاء توضحها «الوطن» في السطور التالية.

دعاء بعد الإفطار

وعن دعاء بعد الإفطار، قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الدعاء مستحب في كل وقتٍ من أوقات اليوم في شهر رمضان، لما في هذا الشهر من خير وبركة، كما أنّ نسبة الاستجابة للدعاء تكون أكبر خلال أيام رمضان.

وإن دعاء بعد الإفطار من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة على العبد أن يلتزم بترديدها، بل يمكن أن يردد أي دعاء يفضل، أو أن يخاطب ربه بما يخطر على قلبه وباله ويسأله كل ما يرغب من خير الدنيا والآخرة، وأوضح أن الليالي الرمضانية من خير ليالي العام لابد أن يستغلها العباد في الدعاء والصلاة وكافة أشكال الطاعة المختلفة.

دعاء مستحب بعد الإفطار

وهناك أكثر من دعاء يمكن الاستعانة به في إطار دعاء مستحب بعد الإفطار، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم لا تردنا خائبين، وأننا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين، ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، قبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرتي باحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير وتنجيني مما يخيفني أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدا ما أبقيتني

- اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي واهدني ويستر الهدى لي وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابا لك مطواعا، لك مخبنا لك أواها منينا رب تقبل توبتي واغل حويتي وأجب دعوتي وثيت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسئل سخيمة صدري.