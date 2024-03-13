دعاء بالزوج الصالح.. اللهم إني أعوذ بك من تأخر زواجي

الزواج سنة الحياة، واختيار الزوج الصالح من أهم القرارات التي تتخذها المرأة في حياتها، ومن هنا تأتي أهمية دعاء بالزوج الصالح الذي تردده المرأة لتضمن السعادة، فالزوج الصالح هو مصدر السعادة والاستقرار في الحياة الزوجية، والسند والعون، والشريك الأساسي في تربية الأبناء تربيةً صالحةً وسط حالة من الأمان والطمأنينة.

وقت دعاء بالزوج الصالح

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أنّ دعاء الزوج الصالح يكون من خلال صلاة ركعتين في الثلث الأخير من الليل أي بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وتكون بداية الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نطق كلمات دعاء تيسر الزواج المستحب ترديدها والختام أيضا بالصلاة على رسول الله.

صيغة دعاء بالزوج الصالح

الدعاء بشكل عام أمر محبب لكل مسلم والدعاء بالزوج الصالح تحديدا لم تحدد له صيغة ثابتة، ولكن هناك أدعية متداولة منها: «اللهم إنّي اسألك أن ترزقني بزوج صالح يا كريم، اللهم دبر لي واختر لي فإني لا أحسن التدبير ولا أحسن الاختيار وارضني به يا رب العالمين، اللهم إنّي أعوذ بك من تأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به».

- اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا و الآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.

- اللهم ازرقني زوجًا صالحًا ويسّر لي أمري بالزواج، اللهم ارزقني الصبر والفرج القريب لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلّا بك.

- اللهمّ زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهمّ اجعلني من الصّابرين، اللهمّ اجعلني من الشّاكرين، اللهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين النّاس كبيرًا، اللهمّ يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين، يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.