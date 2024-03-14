مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4.. أحمد مكي يحاول إقناع أمينة خليل بالزواج من نفادي

يحاول أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8، إقناع أمينة خليل بالقدوم إلي المزريطة، لتكون رئيس لجنة تحكيم مهرجان المزريطة السنوي.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4

وتأتي حيله أحمد مكي لإحضار أمينة خليل إلى المزريطة لتخطي لعنة الشمامة، بعد أن قدم عدد أشخاص لم يستحموا أقل من المطلوب بشخص، وبحث عن تقديم مساعدات لأي شخص في المزريطة لإنهاء اللعنة.

وتفاجأ مكي، بنفادي يطلب مساعدته على الزواج، وبعد أن يوافق الكبير يجد نفسه في ورطة، إذ يكتشف أن العروس هي الفنانة أمينة خليل، ويحاول بشتى الطرق إتمام هذه الزيجة، خاصة بعدما كذب على أمينة، عندما أخبرها بأنه يريدها للمشاركة في مهرجان المزريطة، لتكبر أنفه مثل «بينوكيو».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يضم مسلسل الكبير أوي 8، عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنانة أمينة خليل، المقرر أن تظهر بشخصيتها في حلقة اليوم، في محاولات الكبير، أن يزوجها لنفادي.