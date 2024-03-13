CNN: حظر تيك توك في الولايات المتحدة سيفقد الشركة 170 مليون مشترك

أعلن مجلس النواب الأمريكي إقرار قانون بأغلبية يعمل على إجبار حظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم يتم الانفصال عن الشركة الأمريكية المالكة له شركة «بايت دانس» وسط تصويت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، وسط توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قليلا ما يحدث.

حظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية

وسيتم حظر تيك توك، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية في البلاد إذا لم يلتزم بالشروط التي وضعتها الحكومة الأمريكية وسط تخوف صيني من تنفيذ هذا الأمر، حيث إن التطبيق ينافس التطبيقات الأمريكية مثل انستجرام وفيسبوك وواتساب وكذلك موقع الفيديوهات الأمريكي الشهير «يوتيوب»، ويتخوف الأمريكيون من ملكية حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

حظر تيك توك وخسارة جمهور كبير

حظر التيك توك، سيخسر الشركة 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون على الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا «حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة» ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض بواشنطن.

حظر تيك توك وبيعه قرار منتظر

ويأتي الحديث عن حظر تيك توك بعد تصويت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي بكامل أعضائها، لصالح مشروع القانون الذي سيجبر بايت دانس مالكة تيك توك على بيع شركتها الفرعية.