170 مليون أمريكي على موعد مع حظر «تيك توك» بقرار من مجلس النواب

أعلن مجلس النواب الأمريكي تسريع التصويت على حظر تطبيق تيك توك الأسبوع المقبل، وذلك عن طريق انسحاب شركة بايت دانس الصينية ستة أشهر من تطبيق الفيديو القصير، أو مواجهة حظر أمريكي بعد أن وافقت اللجنة بالإجماع على الإجراء يوم الخميس.

تصويت بأغلبية 50 صوتا يحسم أزمة تيك توك

وبحسب «رويترز» فإن تصويت لجنة الطاقة والتجارة بأغلبية 50 صوتًا مقابل صفر يمثل الزخم الأكثر أهمية لحملة القمع الأمريكية على تطبيق تيك توك، والذي يستخدمه نحو 170 مليون مستخدم أمريكي، وبدأت جهود حظر التطبيق منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي حاول حظر التطبيق في عام 2020 دون جدوى.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، عبر حسابه الشخصي على شبكة «إكس»، إن المشرعين سيصوتون الأسبوع المقبل لإجبار تيك توك على قطع علاقاتهم مع الحزب الشيوعي الصيني، وقبل التصويت حصل المشرعون على إحاطة سرية مغلقة حول مخاوف الأمن القومي بشأن ملكية تيك توك الصينية.

تيك توك ترد على المخاوف الأمريكية ببيان رسمي

وردت «تيك توك» في بيان رسمي مؤكدة أنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية، مؤكدة أن مشروع القانون يرقى إلى مستوى الحظر وليس من الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع، أو أنه يمكن انسحابها من السوق الأمريكية في غضون ستة أشهر.

وقالت الشركة إن هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقًا وهي حظر كامل لـ«تيك توك» في الولايات المتحدة، حيث تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير، مؤكدة أن هذا سيضر ملايين الشركات، ويحرم الفنانين من الجمهور، ويدمر سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد، ويحرم 5 ملايين شركة صغيرة من منصة تعتمد عليها للنمو وخلق فرص العمل.