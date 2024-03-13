أستاذ علاقات دولية: ما يحدث في غزة يهدد سمعة ومصداقية أمريكا

أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، الدكتور إدموند غريب، أن هناك تغييرات في الموقف الأمريكي من استمرار الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ربما كانت تتوقع ردود فعل مختلفة من «غانتس».

وأضاف «غريب»، خلال حواره ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تقارير تشير إلى أنه لا يمكن الثقة في نتنياهو، لافتًا إلى أن بايدن مستمر في دعم إسرائيل لحماية نفسها، وبالتالي فربما يكون هناك نوع من الارتباك في الموقف الأمريكي من إسرائيل.

الإدارة الأمريكية تسير على حبل مشدود

وذكر أن الإدارة الأمريكية تسير على حبل مشدود، وتحت ضغوط كثيرة سواء داخلية أو خارجية، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تعلم أن ما يجري في قطاع غزة هو عمل مروع بدأ يترك تداعيات خطيرة على سمعة ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل نظام عالمي هش.