موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

حققت الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي نجاحا كبيرا، جذبت قاعدة عريضة من الجمهور بسبب الأفكار الجديدة التي تطرق لها المسلسل خلال الموسم الجاري، لذا يتطلع عدد كبير إلى معرفة موعد عرض الحلقة 4 من المسلسل.

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8

تعرض الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8 بشكل حصري على قناة ON يوميا، الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 8

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي8، أبرزها تحول أنف الكبير إلى أنف بينوكيو، بعد أن كذب على شقيقه والفنانة أمينة خليل، ومحاولات الكبير أن يزوج أمينة خليل لنفادي حتى يستطيع التخلص من لعنة الشمامة، وتعود أنفه إلى طبيعتها كما كانت.