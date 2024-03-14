ملخص الحلقة 3 مسلسل سر إلهي.. أحمد مجدي يرفض ترك ناصرة في محنتها

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بحديث أحمد مجدي الذي يمثل دور محامي دار المسنين الذي تعمل به ناصرة - الفنانة روجينا - مع والده حول شهادته ضد ناصرة وشهادة إخوتها، في محاولة منه لفهم ما يحدث اقتناعا منه ببراءتها، ولكن والده يرفض أن يبوح له عن سبب تلك الشهادات التي جاءت ضدها بأخذهم أموال من شاهيناز ابنة هارون مقابل الإدلاء بشهادة زور تدين ناصرة.

ملخص الحلقة 3 مسلسل سر إلهي ووفاء أحمد مجدي

ويذهب أحمد مجدي إلى ناصرة في مسلسل سر إلهي الحلقة 3 في النيابة ليخبرها بأنه لن يتركها وأنه سيترافع لها أمام المحكمة حتى يثبت براءتها التي لم يكن لديه شك به، ويحاول أن يعرف منها سر شهادة إخوتها ضدها لتساعده في المحاكمة، ليخبرها أن ما حدث ظهر وكأنه بفعل فاعل، خصوصا بعد أن أثبت أن الكاميرات تم تعطيلها، فضلا عن شهادة والدة مدير دار المسنين وشهادة زميلتها نهى.

وعن الجريمة الموجهة إليها في مسلسل سر إلهي، فنجد في الحلقة الأولى أن هارون الذي يعيش في دار المسنين ولديه أموال طائلة، ذهب إليه ابنه للحديث معه عن الميراث، وبعد حدوث مشادة بينهم ضرب بدر والده أدت تلك الضربة إلى سقوطه ووفاته في الحال، لتكون ناصرة هي الشاهدة الوحيدة على ذلك الحادث.

وفي محاولة من شاهيناز ابنة هارون وأخت بدر لإقناع ناصرة بتغيير أقوالها لتبرئة بدر من التهمة، رفضت ناصرة الشهادة الزور، ما جعلها تعطي أموال لإخوتها وزوجها ومدير الدار ليشهدوا ضدها بأنها هي من قتلت هارون، ليتم تثبيت التهمة عليها.