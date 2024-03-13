مصطفى عمار: «الحشاشين» أضخم إنتاج عربي.. وتنوع دراما رمضان خطة متقنة من «المتحدة»

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنّ مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم عربيا، مشيرًا إلى أنه صنع حالة جدل كبيرة، لافتًا إلى أن جماعات طيور الظلام تحاول الهجوم على المسلسل بحجة كتابة النص باللهجة العامية المصرية.

مسلسل تاريخي آخر في موسم دراما رمضان

وأضاف «عمار»، في مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: «لدينا مسلسل تاريخي آخر في موسم دراما رمضان 2024 هو عودة ألف ليلة وليلة، وبدأ هذا العمل في ستينيات القرن الماضي عبر الإذاعة بصوت الراحلة زوزو نبيل ويعود هذا العام في 2024 ليضيف إلى الدراما المصرية».

2 رواية للإنتاج الأدبي

وتابع الكاتب الصحفي: «لدينا روايتان من الإنتاج الأدبي هما عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد وإمبراطورية ميم للراحل العظيم إحسان عبدالقدوس»، مشددًا على أن هذا التنوع يعبر عن وجود خطة متقنة وعظيمة لتقديم محتوى يليق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجمهورية مصر العربية.