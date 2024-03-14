آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. تراجع جديد يضرب عيار 21

شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا في نهاية التعاملات اليومية داخل مختلف محلات الصاغة، في إطار سلسلة من الانخفاضات التي شهدها الذهب على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر انتشاراً بين المواطنين.

أسعار الذهب في مصر

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث كشفته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث 3423 جنيهاً، الذي كان مسجلاً 3440 جنيهاً خلال المعاملات المسائية، لا تشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 2995 جنيهاً، الذي كان مسجلاً 3010 جنيهات خلال المعاملات المسائية، لا تشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في آخر تحديث 2567 جنيهاً، والذي كان مسجلاً 2580 جنيهاً خلال المعاملات المسائية، لا تشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث 23960، الذي كان مسجلاً 24080 جنيهاً خلال المعاملات المسائية، لا تشمل سعري الضريبة والمصنعية.