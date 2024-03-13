للمرة الرابعة اليوم.. انخفاض جديد في الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن| عاجل

شهدت أسعار الذهب الآن في مختلف محلات الصاغة انخفاضا جديدا، حيث يعد هذا التراجع هو الرابع على مدار اليوم منذ بداية التعاملات الصباحية وحتى الآن، وهو ما يُسعد قطاع كبير من المواطنين الذين ينتظرن انخفاضه.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة، حسب آخر تحديث كشفته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن خلال التعاملات المسائية 3440 جنيهاً، بعدما سجل في بداية التعاملات المسائية 3463 جنيهاً، غير شاملة المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن خلال التعاملات المسائية 3010 جنيهات، بعدما سجل في بداية التعاملات المسائية 3030 جنيهاً، غير شاملة المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن خلال التعاملات المسائية 2580 جنيهاً، بعدما سجل في بداية التعاملات المسائية 2597 جنيهاً، غير شاملة المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن خلال التعاملات المسائية 24080 جنيهاً، بعدما سجل في بداية التعاملات المسائية 24240 جنيهاً، غير شاملة المصنعية والضريبة.