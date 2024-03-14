مسلسل سر إلهي الحلقة 3.. روجينا ترفض الدفاع عن نفسها لحماية أشقائها

صدمة كبيرة تعيشها ناصرة التي تقوم بدورها الفنانة روجينا في مسلسل سر إلهي الحلقة 3 بعد أن شهد إخوتها ضدها شهادة زور بأنها كانت تنوي سرقة هارون وتترصد له منذ فترة، حتى يتم تثبيت التهمة عليها، بعد أن حصلوا على أموال كثيرة من شاهيناز أخت بدر الذي قتل والده هارون حتى يشهدون ضدها بأنها من قتلته.

مسلسل سر إلهي الحلقة 3.. روجينا ترفض الدفاع عن نفسها

حاول أحمد مجدي محامي دار المسنين الذي تعمل به ناصرة الدفاع عنها لأنه يعرف انها بريئة ويثق بها، وعندما ذهب لها ليخبرها بذلك وطلب منها معرفة سبب شهادة اخوتها ضدها في مسلسل سر إلهي الحلقة 3، رفضت أن تخبره بأنهم حصلوا على أموال من شاهيناز أخت بدر قاتل والده مقابل شهادتهم الزور، خوفا عليهم من توجيه تهمة الشهادة الزور لهم، وحتى تستطيع حمايتهم.

وحصل أيضا مدير دار المسنين على أموال هو ونهى زميلة ناصرة في العمل للشهادة ضدها بأنها كانت دائما تترصد لهارون في الدار حتى تستطيع سرقتها، ما أدى إلى ثبوت كافة الأدلة ضدها في الحلقة الثالثة لتظهر أمام القانون بأنها هي من قتلت هارون وليس بدر ابنه.

فريق عمل مسلسل سر إلهي

ومسلسل سر إلهي من بطولة الفنانة روجينا وأحمد مجدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومي سليم ومراد كرم ومحمود حجازي.