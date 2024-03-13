بعد القبض على نصرة في سر إلهي.. اعرف حكم شهادة الزور وكفارتها

أحداث صعبة وصادمة مرت بها نصرة بطلة مسلسل سر إلهي في الحلقة الثانية، والتي تؤدي دورها الفنانة روجينا، فبعد رفضها شهادة الزور وتغيير أقوالها بخصوص شهادتها على وقوع جريمة مقتل الفنان أحمد بدير «هارون»، على يد ابنه في دار المسنين الذي تعمل به، تآمر عليها زوجها وأشقاؤها بعدما تواصلت معهم ابنة أحمد بدير وعرضت على كل منهما مليوني جنيه، مقابل الغدر بنصرة، والشهادة عليها بأنها هي من قتلت هارون بغرض سرقته.

عاشت نصرة، بطلة مسلسل سر إلهي، صدمة كبيرة بعدما جرى القبض عليها من دار المسنين التي تعمل بها، ومعرفتها بأن أشقاءها وزوجها اتفقوا عليها ليزجوا بها في السجن مقابل المال، ومن واقع هذا نستعرض حكم شهادة الزور وكفارتها، بحسب تصريحات تلفزيونية للدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.

حكم شهادة الزور

حذر القرآن الكريم من شهادة الزور وجعلها من أكبر الكبائر، فقال الله تعالى: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»، كما حذر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحذيرًا شديدًا من شهادة الزور عندما قال اجتنبوا المبيقات، ومنها شهادة الزور، وظل يكررها لتوضيح عظم عقوبتها.

وروى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -وكان متكئًا- فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت». رواه البخاري.

كفارة شهادة الزور

وبخصوص كفارة شهادة الزور، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن كفارة شهادة الزور وغيرها هي التوبة إلى الله عز وجل، وإذا ترتب عليها ضرر في حق آدمي فيجب تحلله منه ورد إليه.

وفيما يخص الحكم القانوني لشهادة الزور، أوضح المحامي ياسر أحمد لـ «الوطن» أن مواد القانون نصت على أن شهادة الزور على متهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وإذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً عليه بالسجن المشدد أو السجن.

وإذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونُفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.