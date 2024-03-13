هل توافق روجينا على طلب مي سليم في مسلسل سر إلهي؟

أحداث مشوقة يشهدها مسلسل سر إلهي من بطولة الفنانة روجينا، منذ بداية الحلقة الأولى، حيث تفاعل معه عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد مقتل رجل الأعمال «هارون»، الدور الذي يجسده الفنان أحمد بدير، الذي قتل على يد ابنه بسبب الخلاف على الميراث.

خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي، تم استجواب «نصرة» الدور الذي تجسده الفنانة روجينا، لتحكي من المتسبب في مقتل «هاورون» وبعد ذلك جرى إخلاء سبيلها باعتبارها شاهد عليان على ما حدث، ولكن بعد ذلك ذهبت مي سليم «شاهيناز هارون» إلى منزل نصرة من أجل تغيير أقوالها في النيابة لحماية شقيقها «بدر هارون».

عروض فاخرة لنصرة لتغيير شاهدتها

عروض كبيرة قدمتها «شاهيناز» لـ«نصرة» في المسلسل، منها الحصول على منزل كبير فاخر وسيارة وحسابًا كبيرًا في البنك، من أجل تغيير أقوالها إلى جانب تهديدات شاهيناز لنصرة في حال عدم موافقتها على تغيير أقوالها في النيابة.

ضغوط كبيرة تواجهها نصرة من قبل زوجها وأخوتها بعد العروض التي قدمها لها «شاهيناز» الدور الذي قدمته الفنانة «مي سليم» من أجل تغيير أقوالها في التيابة العامة، ما جعل الكثير من المتابعين يسألون: «هل توافق نصرة على عروض مي سليم»، خاصة أن هناك العديد من السيناريوهات التي تشير إلى خيانة أخوتها لها والشهادة ضدها في المحكمة الأمر الذي يتسبب في دخولها السجن وهذا ما ظهر في برومو المسلسل.

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل سر إلهي

من المقرر أن تعرض أحداث الحلقة 3 من مسلسل سر إلهي على شبكة قنوات CBC في تمام الساعة والإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

أبطال مسلسل سر إلهي

وبجانب الفنانة روجينا، شارك عدد كبير من الفنانين في مسلسل سر إلهي منهم أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.