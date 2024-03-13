حبس روجينا 7 سنوات بتهمة قتل أحمد بدير في الحلقة الثالثة من سر إلهي

مفاجأت جديدة كشفت عنها الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، خاصة بعد حرص المخرج رؤوف عبد العزيز على تصاعد جرعة التشويق والإثارة وسخونة الأحداث بشكل كبير، لجعل الجمهور في حالة ترقب وشغف دائمين لمتابعة الأحداث.

بدأت الحلقة الثالثة بالحكم على نصرة، روجينا، بـ7 سنوات حبس، بتهمة قتلها رجل ألأعمال هارون -أحمد بدير-، بعدما شهدت زوجها سعد -محمد ثروت- وأشقاؤها عليها بأنها من قتلت هارون، ما جعل القاضي يصدر الحكم عليها بالحبس لمدة 7 سنوات.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

والتقت نصرة -روجينا- بعد دخولها السجن بالسيدة نادية -ميمي جمال- والتي دخلت السجن، بدل ابنتها التي سرقت بنكا بعد تهكير حسابه، واستولت على ما بداخله، ما جعل الشرطة تقبض عليها، ولكن نادية قررت أن تعترف على نفسها بأنها من فعلت ذلك لتدخل السجن.

وحاول المحامي يحيي سليمان -أحمد مجدي-، إجراء محاولة للضغط على شاهيناز هارون -مي سليم-، وزوجها سراج -مراد مكرم-، للقيام بإخراج نصرة ، من تهمة قتل والدها هارون بتهديدها، بفتح قضية شقيقها الأكبر كريم، والذي قام شقيقة الأصغر بدر -محمود حجازي- بالاتفاق مع شاهيناز بقلته.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

انتهت الحلقة الثالثة من المسلسل، بصدمة للجمهور، قدمها المخرج رؤوف عبد العزيز بحرفية شديدة، خاصة في ظل تقديم مي سليم بشكل جديد يعد بمثابة إعادة اكتشاف لها من جديد من جرعة الشر التي توجد في الشخصية، وتم تقديمها على الشاشة بشكل مثير للاهتمام حول ماذا سوف يكون مصير هذه الشخصية، التي قامت بتفكير شيطاني يقضي على مستقبل يحيي سليمان وحبسه في جريمة مخلة بالشرف.

دبرت شاهيناز مصيبة لـ يحيي سليمان، بتلفيق تهمة دعارة له، والقبض عليه في حالة تلبس تام، ما زاد من جرعة الكره لشاهيناز من قبل المشاهدين، وأنها تستغل ذكائها بارتكاب أفعال اجرامية عن طريق القانون.