مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. روجينا في قفص الاتهام

كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، مجموعة من الأحداث المتصاعدة، إذ بدأت بالحكم على روجينا، بـ7 سنوات سجنا، وذلك بسبب اتهامها بقتل رجل الأعمال هارون الذي يجسده أحمد بدير، بعدما شهد زوجها سعد وأشقاؤها عليها بأنها من قتلت هارون.

مسلسل سر إلهي الحلقة 4

ومرت أحداث الحلقة لتنتهي بصدمة للجمهور، وذلك بسبب تقديم مي سليم بشكل جديد يعد بمثابة إعادة اكتشاف لها من جديد من جرعة الشر التي توجد في الشخصية، والشكل المثير الي تم تقديمها للشاشة من خلاله، وهو الأمر الذي يترك سؤالا هاما يدور حول ماذا سوف يكون مصير هذه الشخصية التي قامت بتفكير شيطاني يقضي على مستقبل يحيي سليمان وحبسه في جريمة مخلة بالشرف.

ردود أفعال على مسلسل سر إلهي

يشار إلى أن الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي قد أثارت ردود فعل واسعة، من قبل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد العديد من المتابعين بأداء الفنانة روجينا هي والفنان الكبير أحمد بدير، واصفين إياه بأنه أداء استثنائي، والذي تضاف إليه لمسات المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذي خطف قلوب المشاهدين بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الأعمال جميل أو هارون كما يدعى.