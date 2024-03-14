مسلسل سر إلهي الحلقة 3.. الحكم على روجينا 7 سنوات في قضية قتل هارون

مأساة تعيشها شخصية ناصرة في مسلسل سر إلهي الحلقة الثالثة بعد صدمتها في إخوتها الذين شهدوا زورا عليها لتثبيت تهمة قتلها لهارون الذي كان يمثل دوره الفنان أحمد بدير، الذي تم قتله على يد ابنه بدر بعد مشادة بينهما على الميراث.

مسلسل سر إلهي الحلقة 3

وبعد ثبوت الأدلة واجتماع أقوال الشهود على في مسلسل سر إلهي الحلقة 3، أصدرت المحكمة حكم على ناصرة بالسجن لندة 7 سنوات، وعلى الجانب الآخر يحاول يحيى الذي يقوم بدوره أحمد مجدي محامي دار المسنين بالبحث عن حلول لإخراج ناصرة من حبسها، ما جعله يذهب لشاهيناز ليهددها بأنها إن لم تقم بإخراج ناصرة فسوف يقوم بفتح قضية كريم هارون الذي قتله بدر أخيه وحرق جثته لإخفاء التهمة.

في مشهد آخر نجد شاهيناز تذهب لزيارة ناصرة في السجن في مسلسل سر إلهي الحلقة 3 لتخبرها أن والدها لم تكن تربيته ناجحة لأخوات ناصرة الذين شهدوا زورا ضدها مقابل الأموال، ثم تعرض عليها خروجها من السجن مقابل إخبارها بمكان أموال هارون، لترفض ناصرة إخبارها بذلك وتنكر معرفتها بهذا المكان.

الانتقام في مسلسل سر إلهي

وتحرص شاهيناز علي الانتقام من المحامي يحيى لعد تهديده لها، ثم تقوم بتحريض أحد عليه ليستدعيه في منزل بحجة أن والده غير قادر على الحركة ويرغب في عمل توكيل لابنه، وبعد أن يتناول الشاي الذي وضع به المخدر، يفيق بحيى ليجد نفسه في شقة مخصصة لأعمال منافية للآداب، ثم تقوم الشرطة بالقبض عليه.