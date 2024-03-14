موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on الحلقة 4

يبحث محبو ومتابعو مسلسل الكبير أوي 8 عن موعد إعادة المسلسل على قناة on، خاصة من لم يستطع مشاهدة الحلقة في عرضها الأول.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 علي قناة on الحلقة 4

وتُعرض الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي على قناة on اليوم الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى 3 فجرًا، والثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض الحلقة عقب أذان المغرب مباشرة عبر منصة «WATCH IT».

قصة مسلسل الكبير أوي 8

ويتناول مسلسل الكبير أوي 8 هذا العام قصصا مختلفة أشبه بقصص ديزني، حيث تحول الكبير في الحلقة الأولى إلى عقلة أصبع، بعد رفض طلبات الشمامة ملكة الجن بجمع 100 شخص دون استحمام، وفي الحلقة السابقة تحول الكبير إلى بينوكيو بعد أن كذب عدة مرات لإقناع أمينة خليل بزيارة المزاريطة للزواج بنفادي والتخلص من لعنة الشمامة.