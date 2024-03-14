موعد ومكان جنازة حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق

أعلنت أسرة الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، الذي وافته المنية أمس، عن موعد ومكان جنازته، مؤكدة أنه سيتم تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد شيراتون المطار، على أن يتم توديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالوفاء والأمل.

وعن لحظاته الأخيرة، قال محمد عيد أحد مساعدي الدكتور حمدي السيد في تصريحات لـ«الوطن»: إن الدكتور حمدي السيد توفى في منزله إثر تعرضه لوعكه صحية ألمت به مؤخرا.

موعد جنازة الدكتور حمدي السيد

وأضاف «عيد»، أن الجنازة ستخرج من مسجد شيراتون بالمطار ظهر يوم الخميس، على أن يتم انتظار وصول ابنته الدكتورة مهيرة حمدي السيد من أمريكا لتحديد موعد العزاء، لافتا إلى أنه من الأرجح أنه سيكون يوم السبت المقبل.

وكان قد رحل عن عالمنا، مساء أمس الدكتور حمدي السيد، أشهر نقيب لأطباء مصر وكان أول جراحي القلب العرب، ونقيب الأطباء الأسبق وأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة، وكان نقيبا للأطباء لمدة ثلاثة وعشرين عاماً.