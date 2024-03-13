من هو حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق؟.. أول جراحي القلب العرب

رحل عن عالمنا اليوم الدكتور حمدي السيد، أشهر نقيب لأطباء مصر وكان أول جراحي القلب العرب، وكان نقيب الأطباء الأسبق أستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة، وكان نقيبا للأطباء لمدة ثلاثة وعشرين عاماً.

كان عضوا بمجلس الشعب

وكان الدكتور حمدي السيد عضوا بمجلس الشعب المصري منذ عام 1979 عن دائرة مصر الجديدة، ورئيسا للجنة الصحة في مجلس الشعب، ورئيس المكتب الإقليمي لمكافحة التبغ، وعضو قيادي بالحزب الوطني.

حملات مكافحة التدخين

كما يعتبر الدكتور حمدي السيد من أهم داعمي حملات مكافحة التدخين في مصر، وطالب بفرض ضرائب كبيرة على شركات التبغ وإضافتها لميزانية وزارة الصحة، وأن تضع القيادة السياسية نظام مكافحة التدخين في أولويتها كونه المتسبب الرئيسي في انتشار الأمراض السرطانية بين المواطنين خاصة سرطان الرئة، فالحكومة لم تقدم الدعم لتفعيل قوانين منع التدخين في الأماكن العامة والمستشفيات ووسائل النقل، متهماً شركات الإنتاج السينمائي بالتواطؤ مع شركات التبغ بالترويج للتدخين عبر الأفلام والمسلسلات.