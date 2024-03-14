مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4.. هل توافق أمنية خليل بالزواج من نفادي؟

تشارك الفنانة أمينة خليل كضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4، وتظهر في أحداث المسلسل بإذاء شخصيتها الحقيقية كممثلة، بعد أن دعاها الكبير لحضور مهرجان المزريطة ومحاولات إقناعها بالزواج من نفادي حتى يهرب من عقاب الشمامة.

أمينة خليل ضيف شرف مسلسل الكبير أوي8 الحلقة 4

وتظهر أمينة خليل خلال أحداث مسلسل الكبير أوي8 الحلقة 4 بشخصيتها الحقيقة، بعد أن اقنعها الكبير لتتولى رئاسة مهرجان المزريطة في كذبة منه، لتتعرف على نفادي وتتزوجة لكي يستطيع الكبير التخلص من لعنه الشمامة، بعدما أخبره شاكر مساعد الشمامة أنه يجب تقديم مساعدة حقيقة لأي شخص لكي يتخلص من لعنة الشمامة، ليقابل نفادي ويخبره أنه يريد مساعدته في الزواج من الفنانة أمنية خليل.

ضيوف شرف الكبير أوي 8

وقبل أمينة خليل ظهر كضيف شرف في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي الفنانة صفاء الطوخي في دور الشمامة من مملكة الجن، والفنان محمد ثروت الذي قام بدور شاكر مساعد الشمامة.