مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4.. «نفادي» يطلب الزواج من أمينة خليل

يحقق الكبير أوي في الحلقة 4 أمنية نفادي الذي يجسد دوره حاتم صلاح، ويقنع أمينة خليل بزيارة المزاريطة كرئيس لمهرجانها، في كذبة منه لكي يقنعها بالزواج من نفادي لفك لعنة الشمامة.

نفادي يطلب الزواج بأمينة خليل

وفي الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي كان يبحث الكبير في شوارع المزاريطة عن شخص يطلب منه طلب وينقذه كي يستطيع فك لعنة الشمامة، ليصادف نفادي ويطلب منه أن يساعده في الزواج ودون تفكير يوافق الكبير ليكتشف أنّ الأمر أصعب مما يتخيل، لأن العروس هي الفنانة أمينة خليل، لكن يضطر الكبير لمساعدة نفادي بشتى الطرق للتخلص من لعنة الشمامة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وحقق مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن نجاحا كبيرا بعض عرض أولى حلقاته، وهو بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وعدد من ضيوف وهم أمينة خليل، ومحمد ثروت، وصفاء الطوخي.