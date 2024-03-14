ظاهرة جوية تضرب 20 محافظة الساعات القادمة.. قللوا السرعات

تشهد 20 محافظة خلال الساعات القادمة تأثير ظاهرة جوية تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح التي تصل سرعتها إلى 30 كيلو متر في الساعة، جاء ذلك طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض 20 محافظة وهى «القاهرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، المنوفية، السويس، بورسعيد، المنيا، سوهاج، بني سويف، الفيوم، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الوادي الجديد»، إلى ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية وسط تحذيرات لسائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر وتقليل السرعات في حال انعدام الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة في المحافظات

وتشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى إذ يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، كما تؤثر الغيوم الجزئية على جميع المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسط تحذيرات لمرضي الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية ومرضى حساسية العيون لوجود الأتربة العالقة