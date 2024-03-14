مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4.. هل توافق أمينة خليل على الزواج بـ«نفادي»؟

استطاع الكبير أوي خلال الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 8، إقناع الفنانة أمينة خليل بزيارة المزاريطة والزواج بنفادي لفك اللعنة التي أُصيب بها الكبير.

أمينة خليل في المزاريطة

ونجح الكبير أوي في استقطاب الفنانه أمينة خليل إلى المزاريطة كرئيس تحكيم لمهرجان المزاريطة، وهي فكرة وهمية اقترحها الكبير أوي لإقناعها بالزواج بنفادي حتي يتخلص الكبير من لعنة الشمامة التي أصابته.

مسلسل الكبير أوي 8

وتصدر مسلسل الكبير أوي خلال الساعات الماضية مؤشرات البحث على جوجل بعد الأحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقة 3 والتي تشبه قصص ديزني بعد تحول أنف الكبير إلى أنف بينوكيو، وتحوله في أولى حلقات المسلسل إلى «عقلة أصبع» بسبب رفض طلبات ملكة الشمامين.

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن يوميا عقب أذان المغرب على قناة on، كما يُعرض في نفس التوقيت على منصة watch it.