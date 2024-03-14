آخر موعد للتقديم في 3 مسابقات حكومية.. الأوراق المطلوبة
كتب:
بسمة عبدالستار
02:13 ص | الخميس 14 مارس 2024
بوابة الوظائف الحكومية- صورة أرشيفية
حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم على مسابقة الوظائف الحكومية التي أعلن عنها الجهاز في 3 جهات حكومية وذلك للأشخاص الراغبين في الالتحاق بها.
التقديم مستمر حتى يوم 16 مارس
وكان الجهاز حدد فترة التقديم منذ يوم 1 حتى 16 من الشهر الجاري، وبذلك يتبقى يومان فقط على التقديم.
وبالنسبة للوظائف التي أعلنت عنها 3 جهات حكومية هم في «مصلحة الشهر العقاري، الأوقاف، ووزارة النقل النهري»، ويتاح التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/.
الأوراق المطلوبة للتقديم
وهناك عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف الحكومية يجب على الراغبين في التقديم استيفائها وجاءت كالآتي:
- صورة من المؤهل الدراسي.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقما ويشترط أن تكون سارية.
- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.
- إيصال الإيداع البنكي.
- شهادة التأهيل بالنسبة للمتقدمين من ذوي الهمم أو كارت الخدمات المتكاملة.
- صورة شخصية للمتقدم لشغل الوظائف الحكومية السابقة.