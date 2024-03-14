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دراما المتحدة

آخر موعد للتقديم في 3 مسابقات حكومية.. الأوراق المطلوبة

كتب:

بسمة عبدالستار
02:13 ص | الخميس 14 مارس 2024
بوابة الوظائف الحكومية- صورة أرشيفية

بوابة الوظائف الحكومية- صورة أرشيفية

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم على مسابقة الوظائف الحكومية التي أعلن عنها الجهاز في 3 جهات حكومية وذلك للأشخاص الراغبين في الالتحاق بها.

التقديم مستمر حتى يوم 16 مارس 

وكان الجهاز حدد فترة التقديم منذ يوم 1 حتى 16 من الشهر الجاري، وبذلك يتبقى يومان فقط على التقديم.

وبالنسبة للوظائف التي أعلنت عنها 3 جهات حكومية هم في «مصلحة الشهر العقاري، الأوقاف، ووزارة النقل النهري»، ويتاح التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عبر الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/.

الأوراق المطلوبة للتقديم 

وهناك عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف الحكومية يجب على الراغبين في التقديم استيفائها وجاءت كالآتي: 

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقما ويشترط أن تكون سارية.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة التأهيل بالنسبة للمتقدمين من ذوي الهمم أو كارت الخدمات المتكاملة.

- صورة شخصية للمتقدم لشغل الوظائف الحكومية السابقة.

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مصدر: رابط بوابة الوظائف الحكومية يعمل بكفاءة.. التقديم من هنا
بقلم بسمة عبدالستار