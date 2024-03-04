بوابة الوظائف الحكومية 2024.. آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة العدل

أعلنت مصلحة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل أن يوم السبت الموافق 16 من شهر مارس الجاري 2024، آخر موعد لتلقي طلبات الخريجين الراغبين في شغل الوظائف التي أعلنت عنها في عدد من التخصصات «مهندس تخصص كهرباء ثالث ج - مهندس حاسبات ثالث ج - مهندس إلكترونيات واتصالات ثالث ج - مهندس تخصص مساحة ثالث ج - مهندس تخصص مدني ثالث ج»، إضافة إلى 50 وظيفة باحث قانوني.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الشهر العقاري 2024

وأعلنت مصلحة الشهر العقاري، عبر بوابة الوظائف الحكومية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الشهر العقاري 2024 لشغل، وهي كالتالي:

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 26 عاما.

- مستوى المؤهل: مؤهل عال - بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء.

التقدير: لا يقل عن جيد جدا.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف الشهر العقاري 2024

وكشفت مصلحة الشهر العقاري عن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وهي كالتالي:

- الصورة الشخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين بحسب الأحوال»

- كارنيه نقابة المهندسين.

تعليمات للتقديم على وظائف الشهر العقاري 2024

وقالت مصلحة الشهر العقاري عبر البوابة الإلكترونية، إنه يتعين على المتقدمين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع، إضافة إلى رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، لافتة إلى أنه سيتم رفض الطلب في حالة ما لم تكن المستندات أصلية ملونة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب، والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به.