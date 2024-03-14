بعد زيادة سعر أردب القمح.. «التموين» تتوقع زيادة المحصول المورد من المزارعين

تتوقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة محصول القمح المورد من المزارعين، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد أردب القمح، وفق مصادر في الوزارة.

سعر أردب القمح

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على تحديد سعر أردب القمح للموسم الحالي 2024-2025 ليكون بسعر 2000 جنيه، ما يجعل التوقع يزيد بأن يكون التوريد كبيرا من قبل المزارعين وفق تصريحات لـ«الوطن» من قبل مصادر في وزارة التموين.

وتدعم الحكومة المصرية المزارع المصري، حيث قررت خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد أمس زيادة سعر أردب القمح ليكون 2000 جنيه بدلا من السعر الاسترشادي الذي سابق أن وافقت عليه الحكومة وهو 1600 جنيه لتكون نسبة الزيادة نحو 25% وذلك دعما لهم.