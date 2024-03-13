«التموين»: لا تغيير في مواعيد صرف السلع من المنافذ طوال شهر رمضان

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف السلع التموينية من منافذ البقالين في نفس مواعيدها اليومية طوال شهر رمضان، دون حدوث أي تغيير في المواعيد.

مواعيد صرف حصص التموين بالبطاقات

وأشارت الوزارة إلى أن مواعيد صرف التموين لحاملي البطاقات مستقرة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك طوال شهر رمضان الكريم، تخفيفا على المواطنين في الحصول على مستحقاتهم من المقررات التموينية المخصصة لهم.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

وتأتي أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 كما هي للأشهر الماضية دون زيادة، إذ قررت وزارة التموين ثبات أسعار السلع بالقيم التالية لأصحاب البطاقات:

1- سكر معبأ 1 كجرام بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

3- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجرام بسعر 18 جنيهًا.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جراما بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جراما بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرام بسعر4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60جرام بسعر 4.50 جنيه.