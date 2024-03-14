مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تنتظر نتيجة تحليل المخدرات

أحداث مشوقة في انتظار مشاهدي مسلسل صدفة الحلقة 4، إذ انتهت الحلقة الماضية بتعرض ابن شقيقة «صدفة» وتقوم بدورها ريهام حجاج إلى السرقة والطعن، في الوقت التي تتواجد فيه الأولى بالقسم بتهمة حيازة المخدرات، ولاتزال صدفة في انتظار نتيجة تحليل عينة المخدرات.

مسلسل صدفة الحلقة 4

وأظهرت حلقات، مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، إعجاب صدفة، بما يفعله معها «طارق» عصام السقا، من احتواء فضلا عن وقوفه بجانبها ومساندتها ما يدفعها لتغير وجهة نظرها في الرجال.

وعلى الجانب الآخر، جرى إنقاذ ابنة خالد الصاوي بعد سقوطها من الطابق الأعلى، لكن الطبيب أخبر أسرتها باستحالة حركتها من جديد.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.