مسلسل صدفة الحلقة 3.. ريهام حجاج تقع في أزمات وعصام السقا يحاول إنقاذها

لا تزال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 3، في تصاعد، منذ عرض الحلقة الأولى، إذ تتعرض الفنانة ريهام حجاج، التي تجسد دور مدرسة تاريخ، بإحدى المدارس، وتسعى لمنح الطلبة دروس خصوصية، للعديد من المشكلات بمحض الصدفة.

مسلسل صدفة الحلقة 3

كشفت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 3، العديد من الأمور، التي تبدأ في الوضوح بشكل تدريجي حول شخصية «صدفة» وعلاقتها بواحد من أكبر مُلاك صالونات التجميل، وهو الفنان خالد الصاوي، إذ تقوم بمراقبته، وأيضًا إرسال رسائل غير مباشرة له ولأسرته، في محاولة منها للانتقام منه، على الرغم من رفض شقيقتها أمر الانتقام.

مسلسل صدفة.. عصام السقا يحاول إنقاذ ريهام حجاج

وبرزت خلال أحداث مسلسل صدفة، دور «طارق» الذي يجسده عصام السقا، الذي يراقب «صدفة» ويقوم بتصويرها خلسة، قبل أن يتقدم لها رسميًا، وعلى الرغم من عدم وجود معرفة سابقة بينهما، أو قصة حب إلا إنه يحاول إنقاذها من عديد من المشكلات، سواء بالعمل أو خارج العمل، ما يدفعها للتفكير في قبول عرض الزواج، على الرغم من كونها فتاة معقدة من الرجال، بحسب ما ذكرت في الحلقات.

مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة

ويعرض مسلسل صدفة، في تمام الساعة 8:15 مساءً، على قناة الحياة، ثم تعرض على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساء.

وتعرض الحلقات مجددًا في تمام الساعة 12:15 صباحًا، على فضائية dmc، وعلى شاشة القناة الأولي فى الساعة 10:30 مساءً