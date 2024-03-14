حكم صيام المرأة إذا انقطع عنها الحائض قبل الفجر؟.. «الإفتاء» ترد

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام المرأة إذا انقطع عنها الحيض قبل الفجر، وأجلت الغسل إلى بعد طلوع الشمس، إذ تتعرض بعض النساء إلى هذا الأمر، وهو ما توضح حكمه دار الإفتاء؛ تيسيرا على المسلمات في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم صيام المرأة بعد انقطاع الحيض وعدم الاغتسال

وقالت در الإفتاء المصرية، إنه إذا انقطع الحيض عن المرأة ورأت الطهر كاملا قبل الفجر، لكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، إلا أنها نوت الصيام، ففي هذه الحالة يكون صومها صحيحًا.

صيام الحائض

وأضافت در الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل على الصبح وهو جُنب، وكان يكمل صوم يومه.

واستكملت دار الإفتاء المصرية، أن موقف النبي هذا، دليل على أن الجنابة لا تمنع من نية الصوم، ثم يغتسل الإنسان بعد ذلك، وكذلك الحائض، إذا طهرت من حيضها قبل الفجر، ولكنها نوت الصوم ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس فصموها صحيح.