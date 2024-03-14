«خاموش باش دريا».. ما معنى كلمات كريم عبد العزيز في الحشاشين الحلقة 3؟

تمتم حسن الصباح (كريم عبد العزيز) بكلمات غير مفهومة أثناء وجوده في مقدمة المركب وسط العاصفة التي كادت أن تغرق المركب وركابه ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، قبل دقائق قليلة من هدوء العاصفة وإخبارهم بأن الإمام نزار أبلغه بأن العاصفة ستهدأ وسيكتب لهم النجاة، ويطلب من قائد المركب أن يغير اتجاهها إلى عكا بدلا من المغرب، إذا كان يرغب في بركة الإمام، ليستجيب القائد للأمر في الحال.

كلمات كريم عبد العزيز في الحشاشين الحلقة 3

«خاموش باش دريا» هي الكلمات التي جاءت على لسان حسن الصباح خلال مشهد المركب في مسلسل الحشاشين الحلقة 3، وفقا لما نشره مخرج المسلسل بيتر ميمي عبر حسابه على «فيسبوك»، وهي كلمات باللغة الفارسية تعني «اصمت أيها البحر».

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حسن الصباح يستخدم حيلة ليوهم الناس بكراماته

وتكشف اللقطة الأخيرة في مسلسل الحشاشين الحلقة 3، أن إنقاذ حسن الصباح للمركب من الغرق ما هي إلا حيلة لجأ إليها من أجل أقناع الركاب به كرجل صاحب كرمات وبالدعوة النزارية التي بدأ في تأسيسها، حيث قبل هبوب العاصفة كان يقرأ كتاب عن مواقيت الرياح وحساب سرعتها، وبالتالي قام ببعض الحسابات حتى يعرف التوقيت الصحيح الذي سوف تتوقف فيه العاصفة ليتدخل ويوهم ركاب المركب أنه السبب في إنقاذ المركب وبالتالي يقتنعون بمذهبه.