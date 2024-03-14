بشري سارة للمواطنين خلال أيام.. طرح شقق سكنية وأراضٍ في مشروع «مسكن»

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال أيام لطرح عدد من الوحدات السكنية والأراضي الجديدة في مشروع «مسكن»، وفقا لما صرحت به مصادر في الوزارة.

التقديم مستمر لمدة شهرين

وأتاحت وزارة الإسكان للمواطنين التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة للوزارة، قبل نهاية شهر مارس الجاري ويستمر لمدة شهرين، حتى تتاح الفرصة للراغبين في شراء أراض ووحدات سكنية في مشروع «مسكن».

الطرح سيكون من خلال قرعة علنية

وأوضحت المصادر أن الطرح لن يكون بأسبقية الحجز، لكن سيكون من خلال قرعة علنية سيتم إجراؤها بين المتقدمين، في حالة إذا تساوت العروض التي يتم تقديمها من المواطنين، فضلا عن أن الطرح سيضم 3 محاور وهي أراض متوسطة، متميزة، وأكثر تميزا.

وتسعى الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يرغبون في حجز الوحدات السكنية والأراضي دون وجود أسبقية في الحجز، وهو ما يتيح لعدد كبير المشاركة في الطرح المقدم من قبل الوزارة.

ويتم تلبية رغبات المواطنين في توفير حزمة متنوعة من الأراضي والوحدات السكنية في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية وذلك بناء على تعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.