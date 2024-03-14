مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. «حسن الصباح» يهدد أمن المجتمع

يسعى حسن الصباح «كريم عبد العزيز» ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4 إلى زيادة أتباعه تحت شعار الدعوة النزارية، حيث يستغل وفاة الأمير نزار ولي عهد الدولة الفاطمية لربطها بمظلومية الحسين من أجل جمع أكبر عدد من الأتباع وكسب أنصار جدد، بمجرد أن خطت قدميه مدينة عكا ومنها إلى حلب وبغداد.

ويبدأ نفوذ حسن الصباح وأتباعه في التوسع بشكل كبير مع عودته مرة أخرى إلى أصفهان، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، ما يضعه في مواجهة مع صديقه وزير السلطان السلجوقي نظام الملك، خاصة أنّ الدولة ورجالها يشعروا بخطر الجماعة ذات الأفكار التوسوعية على الدولة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4

وينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 4 بسبب الأحداث التي تتضمنها الحلقة الجديدة، والتي تكشف من خلالها عن الخطوات الجديدة لـ حسن الصباح من أجل تحقيق أهدافه وتكوين جماعة ستكون الأخطر في التاريخ، يستخدمها الصباح في تنفيذ اغتيالات سياسية لشخصيات مهمة من حكام وأمراء، وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة على منصة واتش آت الإلكترونية، وفي تمام التاسعة مساء على قناة DMC.