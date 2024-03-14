48 ساعة فاصلة.. تطورات حالة أحمد رفعت الصحية بعد صدمات القلب الكهربائية

لايزال الوسط الكروي والجماهير المصرية، يتابع حالة أحمد رفعت، لاعب مودن فيوتشر، الذي تعرض لحادث مفجع داخل الملعب، قبل دقيقة من نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، بعدما توقف قلبه، ليتدخل الجهاز الطبي محاولا إنقاذ حياته، قبل أن يتم نقله على الفور إلى أقرب مستشفى.

20 صدمة كهربائية، لجأ لها الأطباء داخل المستشفى، من أجل إعادة النبض إلى القلب مجددا، بعد ما يقرب من ساعة ونصف على توقفه، ليعود أحمد رفعت إلى الحياة، ويتم نقله إلى العناية المركزة في ظل خطورة حالته.

تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

«48 ساعة فاصلة، هكذا كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حالة اللاعب الصحية في الوقت الراهن، موضحا: «الأمور تسير بشكل أفضل، درجة الوعي في حالة تحسن، والأطباء يطمئنوننا من حين لآخر ولكن الـ48 ساعة قادمة ستكون فاصلة في حالته».

وأكمل: «رفعت لا يزال على جهاز التنفس الصناعي، وهناك استجابة لوظائف الجسد، ولكنه لم يمر من مرحلة الخطر بعد».

«هناك مشاكل في الكلى وسيلجأ إلى عملية غسيل لها على مدار 48 ساعة»، هكذا كشف دكتور عمرو عصمان استشاري القلب والقسطرة والمشرف على حالة أحمد رفعت، عن تطورات حالة اللاعب الصحية، بعد تأثر كليتيه نتيجة توقف قلبه لوقتٍ طويل، وعدم وصول الدم لهما قبل نجاح عملية إسعافه.

وكان الطبيب المشرف على حالة أحمد رفعت، كشف أن اللاعب تناول كميات كبيرة من القهوة قبل المباراة، تسببت في سرعة نبضات القلب خلال مشاركته في اللقاء.

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سقوط مفاجئ لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد توقف قلبه داخل الملعب

وسقط أحمد رفعت بشكل مفاجئ في الدقيقة 89 من عمر مباراة مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، دون أي تدخل أو احتكاك من أي لاعب، ليخلع القلوب بعد المشهد المروع لسقوطه.

ويعيش الوسط الكروي حالة من القلق منذ ثاني أيام شهر رمضان المبارك، والذي شهد حادث سقوط اللاعب وتوقف قلبه خلال اللقاء.