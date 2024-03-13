بعد واقعة أحمد رفعت.. تفاصيل إصابة حارس المنصورة بارتجاع صمامات القلب (فيديو)

تعرض مصطفى مدحت رشاد الشهير بـ «شيكو» حارس مرمى نادي المنصورة لأزمة قلبية أثناء صلاة التراويح في قرية اصطباري التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نقل على أثرها لمستشفى ميت خلف الذي حوله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

حالة شيكو الصحية

وقال رشاد مدحت إن شقيقه أثناء الصلاة شعر بنغزة في قلبه ولكنه استكمل الصلاة وبعد الانتهاء اتصل عليه بالهاتف أنه لا يستطيع التحرك، وعلى الفور ذهب به إلى مستشفى الصدر بميت خلف الذي حوله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وبعد الكشف الطبي عليه تبين أنه يعاني من ارتجاع في صمامات القلب.

وأوضح «رشاد»، أن الأطباء أصروا على حجز شقيقه لمتابعة حالته الصحية، وتم عمل له رسم قلب عدة مرات طوال الليل للاطمئنان عليه، والسماح له الخروج في الصباح بعد التأكد من صحته واستعادة وعيه بشكل كامل، ولكن مع التوصية الطبية بإراحته عدة أسابيع في المنزل والمتابعة مع الطبيب المختص.

شيكو يطمئن الجماهير

وقال مصطفى مدحت 28 عاما في تصريحات لـ «الوطن»، إنه الآن يشعر بالتحسن بعد ليلة صعبة عاشها في المستشفى بسبب مشاكل في صمامات القلب، مؤكدا أنه الآن يتمتع بصحة جيدة ويطمئن أهل قريته والقرى المجاورة وجماهير نادي المنصورة على بداية استعادة صحته بعد الوعكة الصحية، مشيرا إلى أنه سيعود إلى الملاعب بعد أسابيع قليلة .

الجدير بالذكر أن اللاعب مصطفى مدحت الشهير بـ «شيكو»، نجح في قيادة فريق نادي المنصورة إلى تصدر دوري الدرجة الثانية حاليا، حيث لعب 16 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 11 منها واستقبل 5 فقط حتى الآن، وسبق للاعب أن لعب لنادي ميت خلف ونادي جمهورية شبين وعدة أندية أخرى.

كان أحمد رفعت نجم مودرن فيوتشر قد تعرض لأزمة قلبية وسقط على الأرض خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد بالدوري.