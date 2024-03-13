مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. كريم عبد العزيز يتحدى وزير المستنصر بالله

تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3 بطولة كريم عبد العزيز، والتي تعرض بعنوان «الدعوة النزارية»، احتدام الصراع على حكم مصر بين أبناء الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، بين الأبن الأكبر نزار والأصغر المستعلي الذي يدعمه الوزير وقائد الجيوش بدر الدين الجمالي، ولكن يرى حسن الصباح أنّ نزار هو الأولى بالحكم.

يشعر بدر الدين الجمالي في أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3 بالغضب من تحدي حسن الصباح له وإصراره على مقابلة الخليفة المستنصر بالله، رغم إخباره له بأن يبتعد عنه تماما، ليفكر بعد ذلك كيف سيزيح حسن الصباح من طريقه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3

الصباح يستفيد من الانقسامات السياسية

يستفيد حسن الصباح خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 3، من الخلافات السياسية في مصر الفاطمية في التقرب من الخليفة المستنصر بالله وهو الأمر الذي لن يعجب بدر الدين الجمالي والذي سيطرد حسن الصباح من مصر لإبعاده عن المشهد خاصة مع دعمه لخلافة نزار.